Tödliche Gewalttat: Nach Gewalttat in Eisenach: Haftbefehl beantragt

Am Samstagabend war eine 35-Jährige in einer Eisenacher Wohnung durch massive Gewalt so schwer verletzt worden, dass sie in der Nacht starb. Eine weitere 20 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde dann aber am Sonntag festgenommen. Gegen den 37-Jährigen wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.