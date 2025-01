Eisenach (dpa/th) - Bei einer Gewalttat ist eine 35-jährige Frau in Eisenach so schwer verletzt worden, dass sie gestorben ist. Eine weitere 20 Jahre alte Frau sei bei der Tat in einer Wohnung im Westen der Wartburg-Stadt ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingewiesen worden, teilte die Polizei mit.