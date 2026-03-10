München/Bad Nenndorf - In Deutschland ist im vergangenen Jahr die Zahl der tödlichen Badeunfälle gesunken - gleichzeitig sind aber mehr junge Menschen ertrunken. Unter den 11- bis 20-Jährigen und den 21- bis 30-Jährigen habe es im Vergleich mit dem Vorjahr jeweils 11 Todesfälle mehr gegeben, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit. In diesen Altersgruppen starben 73 Menschen, 2024 waren es noch 51. "Nur eine Person unter den 73 Opfern in diesen Altersklassen war weiblich", sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt.