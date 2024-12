Tödliche Attacke in New York: Warum ein mutmaßlicher Mörder wie ein Held gefeiert wird

Washington - Noch bevor die Polizei Luigi M. festnahm, wurde der 26-Jährige im Internet als "Robin Hood" des 21. Jahrhunderts gefeiert. Und das, obwohl er den Chef des milliardenschweren US-Versicherers United Healthcare mitten in New York erschossen haben soll. Schnell wich das Entsetzen über die Tat der geballten Wut vieler Menschen auf das amerikanische Gesundheitssystem und die Versicherungsbranche in den USA. Und Luigi M., der des Mordes angeklagt ist, wurde in Windeseile zum Helden stilisiert.