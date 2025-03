Ingolstadt (dpa/lby) - Tödlich ist ein Unfall in Ingolstadt für einen 18-jährigen Mann ausgegangen. Er war Beifahrer in einem der beiden Fahrzeuge, die an dem Zusammenstoß beteiligt waren, wie die Polizei mitteilte. Der ebenfalls 18-jährige Fahrer des Autos wollte demnach in der Nacht zum Sonntag auf einen Parkplatz abbiegen. Er übersah ein entgegenkommendes Auto einer 23-jährigen Frau, die den Angaben zufolge zu schnell fuhr.