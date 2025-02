In das „Anschreibebuch“ trug Glaser penibel alle Zahlen seines Erwachsenenlebens ein: Was gab er bei Hochzeiten für Schmuck, Kleidung und Essen aus? Was nahm er an Gebühren ein, für das Köpfen und Foltern, aber auch für das Heilen? Er hinterließ somit der Nachwelt ein einmaliges buchhalterisches Zeugnis. Noch nie zuvor sind wir einem »ganz normalen« Menschen der Frühen Neuzeit so nah gekommen.