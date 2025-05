Eresing - Ein Mönch ist nach einem Feuer in einem Kloster in Oberbayern gestorben. Die genaue Todesursache sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Beim Anzünden von Kerzen soll das Gewand des 83-Jährigen demnach am Freitag in der Erzabtei Sankt Ottilien in Flammen geraten sein. Das Feuer konnte allerdings schnell mit einer Decke erstickt werden. Die Klostergemeinschaft Sankt Ottilien sprach auf ihrem Instagram-Kanal von einem "tragischen Unfall". Die Erzabtei ist eigenen Angaben zufolge eine Gemeinschaft von etwa 80 Benediktinermönchen. Zuerst hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet.