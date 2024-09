Vierte Hinrichtung innerhalb weniger Tage

Nach Angaben des Informationszentrums für Todesstrafe ist Millers Hinrichtung die 1600. in den USA seit 1976. Allein in den vergangenen Tagen seien vier Menschen hingerichtet worden - in Texas, Oklahoma und in einem weiteren Fall in Alabama. Insgesamt seien in diesem Jahr 18 Todesurteile vollstreckt worden.