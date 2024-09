Todesstrafe Jahrzehnte in Todeszelle: Greiser Japaner freigesprochen

Schwester kämpfte jahrzehntelang um Unschuld ihres Bruders

Der Fall von Iwao Hakamada ist einer der erschütterndsten Fälle in der Justizgeschichte des ostasiatischen G7-Landes. Die mehr als 47 Jahre lange Isolationshaft hat den heutigen Greis psychisch und physisch gezeichnet. Er ist nicht mehr in der Lage, die Realität zu begreifen. "Er lebt jetzt in einer Wahnvorstellung", erzählte seine heute 91 Jahre alte Schwester Hideko im vergangenen Jahr Journalisten am Club der Auslandskorrespondenten in Tokio. All die Jahrzehnte hat Hideko für ihren Bruder gekämpft, um seine Unschuld zu beweisen.