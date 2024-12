Todesfall Zupackend und bescheiden: Ex-Präsident Carter gestorben

Malen und guter Wein

Für Carter begann nun eine neue Zeit, die er voll und ganz dem Engagement für die gute Sache widmete. "Sicherlich ist mein Ruf in den Jahren nach der Präsidentschaft besser geworden", sagte Carter in einem TV-Interview 2006 mit einem Lächeln. Und er scherzte immer wieder, dass er das Carter Center wohl nicht gegründet hätte, wäre er wiedergewählt worden. Die politische Zeitschrift "The Nation" schrieb kurz vor Carters Tod: "Jimmy Carter ist unser großartigster ehemaliger Präsident."

Seiner Heimat Plains blieb er immer treu. Aus der Hauptstadt Washington zog es ihn zurück in das Örtchen mit ein paar hundert Einwohnern. Doch auch abgesehen von seinem humanitären Engagement langweilte sich Carter nicht: In seiner Freizeit malte er Ölbilder, schrieb Bücher, arbeitete in seiner Werkstatt und schätzte guten Wein.

Im November noch für Harris gestimmt

Und auch politisch nahm er kein Blatt vor den Mund. Carter sagte 2019, dass der damalige Präsident Donald Trump nur wegen der mutmaßlichen Einflussnahme Russlands auf die Wahl 2016 im Amt sei. Trump zog immer wieder über Carter her. Der demokratische US-Präsident Joe Biden wurde von Carter hingegen gebeten, die Grabrede zu halten. Da wusste Carter bereits, dass er nicht mehr lange zu leben hatte.

Im Februar 2023 wünschte er sich, nur noch palliativ behandelt zu werden. Die ihm noch verbleibende Zeit wolle er zu Hause verbringen, im Kreise seiner Familie. Anfang Oktober dieses Jahres wurde Carter 100 Jahre alt. Bei der US-Wahl im November gab Carter seine Stimme per Brief für die Demokratin Kamala Harris ab. "Mein Vater war ein Held - nicht nur für mich, sondern für alle, die an Frieden, Menschenrechte und selbstlose Liebe glauben", zitierte die Stiftung Carters Sohn Chip in der Mitteilung zu seinem Tod.