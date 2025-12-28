Ein weiterer Grund für ihren Rückzug: Bardot wollte nicht auf der Leinwand altern. "Ich bin Brigitte Bardot, und diese Brigitte Bardot da oben auf der Leinwand wird niemals 60 sein." Ihre Entscheidung bereute sie nie – Schauspielerin habe sie ohnehin nie werden wollen. In ihren Memoiren schrieb sie, sie habe immer davon geträumt, Ballerina zu werden und kranke Tiere auf einem Bauernhof zu pflegen.

Von der Leinwand zur Tierrettung

Und so schlüpfte sie von der Rolle des Leinwandstars in die der militanten Tierschützerin und Menschenverächterin. "Ich hasse die Menschen. Mein Gleichgewicht finde ich in der Natur, in der Gesellschaft von Tieren", erklärte sie. In ihrem 2018 veröffentlichten Buch "Larmes de combat" (Tränen des Kampfes) schrieb sie, dass die Entscheidung, für die Tiere alles zu verlassen, die schönste ihres Lebens gewesen sei.

Zurückgezogen in ihrer Villa "La Madrague" in Saint-Tropez widmete sie sich der Rettung der Tiere. 1986 gründete sie im Kampf gegen Tierquälerei eine Stiftung. Dafür veräußerte sie einen Teil ihres Privatbesitzes. Nach ihr wurde auch ein Trimaran der Umweltschutzorganisation Sea Shepherd genannt, deren aktive Unterstützerin Bardot war.

Die ewige Provokateurin

Auch nach dem Rückzug von der Leinwand blieb Bardot laut – und provozierend. 1992 heiratete sie einen Vertrauten von Jean-Marie Le Pen, dem Gründer der rechtsextremen Partei Front National (heute Rassemblement National), und radikalisierte sich politisch wie sprachlich. Mit militantem Tierschutz und ihren Tiraden gegen Homosexuelle, Linke, Obdachlose und Migrantinnen und Migranten geriet sie immer wieder ins Visier der Justiz.

Ihre Unangepasstheit blieb bis zuletzt prägend: So verteidigte sie öffentlich die wegen sexueller Übergriffe beschuldigten Schauspieler Gérard Depardieu und Nicolas Bedos – mit der provokanten Bemerkung, talentierte Männer würden "in den tiefsten Kerker verbannt", nur weil sie "einem Mädchen an den Hintern fassen". Man solle sie "wenigstens weiterleben lassen – sie können ja gar nicht mehr leben".

Bis ins hohe Alter hielt sie an ihrer Haltung fest: "Ich werde mein ganzes Leben lang sagen, was ich denke, ob das gefällt oder nicht." Daran ließ sie nie Zweifel.