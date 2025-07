Bayern reagiert bestürzt

"Wir alle sind bestürzt und schockiert über den tragischen Vorfall während unseres FC Bayern Campus Trainings in Riesa. Für solch eine Situation gibt es keine Worte, unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid gilt der Familie, den Angehörigen und Freunden", schrieb der FC Bayern in einer Mail an die Eltern. Zudem wurde den Kindern, Eltern und Trainern psychologische Betreuung angeboten.