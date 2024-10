Todesfall: Griechischer Fußball-Nationalspieler stirbt mit 31 Jahren

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) gab bekannt, dass auf Antrag des griechischen Verbandes sowohl vor dem Spiel gegen England im Londoner Wembley Stadion als auch in der Heim-Partie am Sonntag in Piräus gegen Irland eine Schweigeminute zum Gedenken an Baldock abgehalten wird. Zudem würden die Spieler mit Trauerflor am Arm auflaufen.