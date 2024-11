Geboren wurde Friedrich von Metzler am 23. April 1943 in Dresden, nach Kriegsende kehrte er mit seiner Familie zurück nach Frankfurt. Seit 1674 ist die Familie im Geschäft, das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. ist die älteste Privatbank in Deutschland in ununterbrochenem Familienbesitz. Friedrich von Metzler wurde 1971 persönlich haftender Gesellschafter.