Todesfall: Festnahme nach Fund einer Frauenleiche im Kreis Steinburg

Besdorf - Nach dem Fund einer Frauenleiche im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann habe am Montagabend in Itzehoe gefasst werden können, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Festnahme sei dank eines Zeugenhinweises schnell möglich gewesen. "Ein Zeuge hatte das gesuchte weiße Auto in Itzehoe gesehen und sofort die Polizei alarmiert. Es lief genauso wie wir es uns gewünscht hatten", so der Polizeisprecher. Weitere Details nannte er nicht.