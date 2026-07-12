"Die deutsche Eishockey-Familie verliert mit Jupp einen ihrer ganz Großen", sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL. 1992 wurde Kompalla mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 2003 wurde er als damals erst neunter Deutscher in die "Hall of Fame" des Eishockey-Weltverbands IIHF aufgenommen.