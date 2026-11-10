Todesfall: De Niro-Zwillinge trauern um Mutter Toukie Smith

Smith und De Niro, der heute 83 Jahre alt ist, waren ab 1988 mehrere Jahre lang ein Paar. Die Zwillinge Aaron und Julian, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden, kamen 1995 zur Welt. Aaron gab 2025 bekannt, nun unter dem Namen Airyn als Trans-Frau zu leben. Der zweifache Oscar-Preisträger De Niro ("Der Pate - Teil II", "Taxi Driver", "Wie ein wilder Stier") hat fünf weitere Kinder. Seine jüngste Tochter Gia, die er mit Freundin Tiffany Chen hat, wurde im April 2023 geboren.