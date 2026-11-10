Todesfall: De Niro-Zwillinge trauern um Mutter Toukie Smith

New York - Die früher mit Hollywoodstar Robert De Niro liierte US-Schauspielerin Toukie Smith ist tot. Nach Angaben der gemeinsamen Kinder Airyn und Julian De Niro sei Smith nach einem "langen, tapferen Kampf" gegen ihre Multiple Sklerose in einem New Yorker Krankenhaus gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der beiden Zwillinge. Robert De Niros Sprecher Stan Rosenfield bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur den Tod der Schauspielerin. Smith wurde 74 Jahre alt.