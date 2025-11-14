Todesfall: Das Genie mit dem redlichen Gesicht - Hark Bohm ist tot

Vor allem dank der Coming-Of-Age-Filme, zu denen bereits 1973 der Neo-Western "Tschetan, der Indianerjunge" gehörte, schrieb Bohm Kinogeschichte. Mit seinem einstigen Schüler Fatih Akin ("Gegen die Wand") - heute selbst Meisterregisseur - verfasste er später das Skript zu dessen Verfilmung des Jugendromans "Tschick" von Wolfgang Herrndorf (2016). Auch das Drehbuch zu Akins international erfolgreichem NSU-Drama "Aus dem Nichts" mit Diane Kruger (2017) schrieben beide gemeinsam - ebenso wie das "Amrum"-Drehbuch.