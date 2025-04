Kilmer war am Dienstag (Ortszeit) im Alter von 65 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben, wie US-Medien unter Berufung auf seine Tochter Mercedes Kilmer berichteten. Der gebürtige Kalifornier, der durch Filme wie "Top Gun" (1986), "The Doors" (1991) und "Batman Forever" (1995) berühmt wurde, war nach Angaben seiner Tochter 2014 mit Kehlkopfkrebs diagnostiziert worden.