Todesfall an Pest-Institut Angeblich kein Pestfall in Sibirien - doch neue Infos fehlen

Es gibt die Pest immer noch

Forschung zur Pest ist nötig, denn die Krankheit ist keineswegs verschwunden: Weltweit würden jährlich einige Hundert Fälle gemeldet, meist geografisch eng begrenzt, insbesondere in Madagaskar und der Demokratischen Republik Kongo, erklärte Gibani. Es gebe viele Tierarten als Träger für das Bakterium, sodass stets das Risiko eines Übergangs auf Menschen bestehe.



Auch in Russland tritt die Krankheit auf, der Erreger Yersinia pestis kursiert in Sibirien in verschiedenen Nagetieren. Dazu forscht das 1934 gegründete Institut in Irkutsk. "Die Pest ist keine Krankheit der Vergangenheit", betonte Zania Stamataki von der University of Birmingham. "Diagnostik, Impfstoffentwicklung und die Überwachung von Antibiotikaresistenzen erfordern Labore, in denen der lebende Erreger aufbewahrt und untersucht wird. Diese Arbeit ist unerlässlich, um auf Ausbrüche vorbereitet zu sein."