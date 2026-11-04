München (dpa/lby) - Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat den plötzlichen Tod von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) als schweren Verlust bezeichnet. "Mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit erreicht uns die Nachricht, dass der Staatsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger mitten aus dem Leben gerissen wurde. Sein völlig unerwarteter Tod ist ein schwerer Verlust für den Bayerischen Landtag und für die gesamte Politik in Bayern", schrieb Aigner auf Instagram.