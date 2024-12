Todesfahrt auf Weihnachtsmarkt: Thüringen trauert mit Magdeburg nach Attacke

Trauerbeflaggung in Eisenach, abgespecktes Programm in Suhl

Auch in Eisenach wurden die Flaggen am Rathaus als Solidaritätszeichen auf halbmast gesetzt. Dort wurde der Weihnachtsmarkt ebenfalls nicht geschlossen, da es keine konkreten Hinweise auf eine erhöhte Gefährdung gebe, wie es aus der Stadtverwaltung hieß. Auch der Chrisamelmart in Suhl öffnete wieder. Statt eines Musikprogramms sollen heute in Gedenken an die Opfer von Magdeburg auf der Bühnen Kerzen angezündet werden. Ein Bündnis um den Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Jena hat zudem eine Gedenkveranstaltung am Abend vor der Stadtkirche in Jena angekündigt.