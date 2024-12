Todesfahrt auf Weihnachtsmarkt: Politische Aufarbeitung nach Anschlag von Magdeburg

Täter war den Behörden kein Unbekannter

Taleb A. sitzt in Untersuchungshaft. Der Arzt aus Bernburg südlich von Magdeburg stammt aus Saudi-Arabien, lebt seit 2006 in Deutschland und erhielt 2016 Asyl als politisch Verfolgter. Er war in den vergangenen Jahren an verschiedenen Stellen aufgefallen. So wurde nach Angaben von BKA-Chef Holger Münch nach einem Hinweis aus Saudi-Arabien zu dem Mann im November 2023 ein Verfahren eingeleitet. Die Sache sei aber unspezifisch gewesen - und der Mann sei nicht für Gewalthandlungen bekannt gewesen.