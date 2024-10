Ihre Karriere im Showbusiness begann Garr in den 60er Jahren als Tänzerin. Sie wirkte dabei an der Seite von Elvis Presley etwa in dem Filmmusical "Tolle Nächte in Las Vegas" mit. Als Schauspielerin übernahm sie in den 70er Jahren unter anderem Nebenrollen in Filmen wie "Der Dialog", "Frankenstein Junior" oder "Unheimliche Begegnung der dritten Art".