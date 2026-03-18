Tod von Studentin Nach Freispruch im Fall Hanna – Ermittlungen gegen Unbekannt

Nach verschiedenen Gutachten sei "weiterhin davon auszugehen, dass es sich um ein Gewaltverbrechen und nicht um einen Unfall gehandelt hat", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Traunstein auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes zum Nachteil von Hanna W. gegen Unbekannt eingeleitet. Sobald sich neue Ermittlungsansätze ergeben, wird die Staatsanwaltschaft diesen nachgehen." Zuvor hatte die Zeitungsgruppe Münchner Merkur/tz berichtet.