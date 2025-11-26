Tod von Studentin Freispruch im Fall Hanna - Staatsanwaltschaft prüft Gründe

Traunstein - Nach dem Freispruch des ursprünglich wegen Mordes an der Studentin Hanna verurteilten Mannes erwägt die Staatsanwaltschaft unter Umständen Konsequenzen. "Sobald die schriftlichen Urteilsgründe vorliegen, wird die Staatsanwaltschaft diese sorgfältig prüfen und gegebenenfalls die Ermittlungsarbeit entsprechend nachbereiten", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Traunstein der Deutschen Presse-Agentur. Was genau "nachbereiten" in diesem Zusammenhang bedeutet, ließ er zunächst offen.