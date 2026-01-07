Die Beerdigung des am 23. Dezember verstorbenen Biathleten Sivert Guttorm Bakken ist am kommenden Dienstag, 13. Januar, in Lillehammer, Bakkens Geburtsort. Viele des norwegischen Teams werden vor Ort sein, bestätigten norwegische Medien, darunter Teammanager Per Arne Botnan. Man fliege am Montag nach Norwegen, um nach der Beerdigung am Dienstagabend nach Deutschland zurückzukehren. Am folgenden Mittwoch startet der Weltcup in Ruhpolding mit der Frauen-Staffel.