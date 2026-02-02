Auch in Thüringen wird die am Wochenende gestorbene frühere Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth gewürdigt. So erklärt etwa Ministerpräsident Mario Voigt, Süßmuth habe Deutschland mitgeprägt, „mit einer Haltung, die in der Politik selten ist und gerade deshalb bleibt: zugewandt, furchtlos, vom Menschen her denkend. Sie war eine Stimme der Vernunft und des Gewissens – in Regierung und Parlament, in Zeiten der Einheit und darüber hinaus“, so Voigt.