250.000 Menschen erweisen letzte Ehre

Der gebürtige Argentinier ist seit mehr als einem Jahrhundert der erste Papst, der außerhalb der Vatikanmauern beigesetzt wird. Die Papstbasilika Santa Maria Maggiore in der Nähe des Hauptbahnhofs war seine Lieblingskirche in Rom. Seit Mittwoch hatten nach Angaben des Vatikans rund 250.000 Menschen am offenen Sarg von Franziskus Abschied genommen.