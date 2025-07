Tod von Hans Hörnlein: „Ein überragender Mensch“

Suhl - Wohl kaum ein anderer hat das Gesicht des Fußballs zwischen Rhön und Rennsteig in den zurückliegenden Jahrzehnten so geprägt wie er: Hans Hörnlein. Im vergangenen April feierte der Suhler seinen 78. Geburtstag. Fast genauso lange war er aufs Engste mit dem Fußball verbunden, hat ihn geliebt, gefördert und in den vergangenen, beinahe 50 Jahren als Funktionär in Südthüringen entscheidend mitgestaltet. Nun ist Hans Hörnlein tot. In der Nacht von Montag auf Dienstag (15. Juli) starb der gebürtige Jüchsener an den Folgen eines Schlaganfalls.