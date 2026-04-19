Tod von Hamburger Familie: Vergiftung im Türkei-Urlaub - Wer trägt die Verantwortung?

Wer waren die Opfer?

Vater und Mutter waren deutsche Staatsbürger und stammten aus der Türkei. Sie lebten mit ihrer Tochter und ihrem Sohn in Hamburg. Der Mann habe dort am Flughafen gearbeitet, sagte Anwalt Yasar Balci, der auch ein enger Freund der Familie ist, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Reise nach Istanbul sei ein Geschenk an seine Frau gewesen. Balci beschreibt die Familie als bescheiden und hilfsbereit. Der kleine Sohn sei Fan des türkischen Clubs Galatasaray gewesen. Die Familie wurde in ihrer westtürkischen Heimatprovinz Afyonkarahisar beigesetzt.

Ist die Tragödie ein Einzelfall?

In mindestens einem Fall wird ein ähnlicher Zusammenhang vermutet: Der Tod einer deutschen Erasmusstudentin im November 2024 war auch zunächst mit einer Lebensmittelvergiftung erklärt worden. Ein im August erschienener forensischer Bericht zum Tod der 21-Jährigen komme jedoch zu dem Schluss, dass sie mutmaßlich durch Pestizide gegen Bettwanzen vergiftet wurde, sagte ihr Anwalt der dpa. Das Mittel zur Bekämpfung von Bettwanzen sei im ersten Stockwerk eingesetzt worden, habe sich in Gas verwandelt und im ganzen Gebäude ausgebreitet, hieß es in dem Bericht. Die Studentin habe im zweiten Stock gewohnt.