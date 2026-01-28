Tod von Conny Göbel: Breitungen trauert – und hilft

Die Handballer der HSG Werratal trauern um ihren „Hallensprecher, früheren Trainer und langjährigen Spieler“. Mit seiner lauten Stimme, seinem Humor und seiner offenen Art sei er bei unzähligen Heimspielen präsent gewesen und habe die Handballer auch auswärts begleitet. Er war zeitweise Übungsleiter, habe „Gemeinschaft gelebt und Menschen verbunden“. Auch die Handballer unterstützen die Spendenaktion und haben angekündigt, bei ihrem nächsten Heimspiel ebenfalls sammeln zu wollen.

Spenden auch über „Freies Wort hilft“

Wer die Familie von Conny Göbel unterstützen möchte, kann dies außer über die Online-Spendenaktion auch über das Hilfswerk der Heimatzeitungen tun.

Unter dem Stichwort „Conny“ können Spenden auf das Konto mit der IBAN DE39 8405 0000 1705 0170 17 überwiesen werden. Die eingehenden Beträge sind steuerlich absetzbar und kommen ohne Abzüge direkt den Menschen zugute, die Hilfe benötigen. „Freies Wort hilft – MITEINANDER FÜREINANDER“ ist das gemeinnützige Hilfswerk der drei Tageszeitungen in Südthüringen und steht für unbürokratische und zielgerichtete Unterstützung.