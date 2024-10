Der Anteil an Urnenbeisetzungen auf den elf städtischen Friedhöfen in Regensburg lag im vorigen Jahr bei 82 Prozent. Aus Rosenheim wurden bislang in diesem Jahr (Stand: 22. Oktober) 254 Verstorbene nach der Einäscherung bestattet, 91 in einem Sarg. Das Augsburger Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen berichtete von 1.638 Urnenbestattungen, etwa 670 Erdbestattungen stehen dem gegenüber. Ein Blick in das Statistikportal der Stadt zeigt: Die Zahl der Beerdigungen mit Sarg ging in den vergangenen Jahren stetig zurück, die Zahl der Urnenbeisetzungen stieg an.