"Er hatte diese unkomplizierte Zugewandtheit, bei der jeder Mensch das Gefühl hatte, er sei ganz persönlich von ihm gemeint", sagte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Kirsten Fehrs, in einer Trauerrede. "Eine Nahbarkeit, als säße er nicht im Studio oder in der Schaubude, sondern mitten im eigenen Wohnzimmer."