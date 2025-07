Wenn Du beim Klettern einen Fehler machst, kannst Du ums Leben kommen.“ Das schrieb Laura Dahlmeier in ihrem Buch „Wenn ich was mach, mach ich’s gscheid“ über einen Absturz bei einer Bergtour an der Zugspitze. Damals kam sie mit dem Schrecken davon. Nun ist es also wirklich passiert. Die energiegeladene Sportlerin, die vielfache Weltmeisterin, die ewige Optimistin, sie hat für ihr Lebensmotto den höchsten Preis gezahlt.