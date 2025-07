Unglück an der Rialtobrücke

Der 50 Jahre alte Mann aus Baden-Württemberg hatte im August 2013 mit seiner Frau und den drei Kindern im Alter zwischen damals vier und zehn Jahren Urlaub in der Lagunenstadt gemacht. Die Familie unternahm auch eine Gondelfahrt auf dem Canal Grande. Dabei stieß die Gondel in der Nähe der berühmten Rialtobrücke mit einem der Vaporetto-Schiffe zusammen, die in Venedig als öffentliche Transportmittel in den Kanälen unterwegs sind.