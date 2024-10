Weiden (dpa/lby) - Es sollte ein fröhlicher Abend werden, er endete katastrophal: Acht Restaurantbesucher trinken aus einer vermeintlich mit Champagner gefüllten Flasche, dann brechen sie zusammen. Einer stirbt. In der Flasche hatte sich flüssiges Ecstasy befunden. Knapp drei Jahre nach dem Vorfall in Weiden in der Oberpfalz teilt die Staatsanwaltschaft mit: Ein Mann sitzt in Untersuchungshaft. Der 45-jährige Niederländer sei dringend tatverdächtig, Besitzer des Rauschgiftes gewesen zu sein.