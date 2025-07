Vandans - Zwei Deutsche sind am Wochenende in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Ein 54-Jähriger stürzte vor den Augen seiner Wandergruppe in den Tod. Ein 59 Jahre alter Bergsteiger verlor auf einer gemeinsamen Klettertour mit seiner Lebensgefährtin den Halt und zog sich bei einem Sturz in eine Felsrinne tödliche Verletzungen zu.