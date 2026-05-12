Viechtach (dpa/lby) - Ein Mann ist, nachdem er auf einem Parkplatz angefahren wurde und gestürzt ist, im Krankenhaus gestorben. Der 84-Jährige war mit seinem Rollator auf einem Parkplatz in Viechtach (Landkreis Regen) unterwegs, als ein Autofahrer ausparkte. Der 66 Jahre alte Fahrer traf den älteren Mann mit seinem Fahrzeug und er fiel hin. Er kam zunächst leicht verletzt in ein Krankenhaus. Dort verschlechterte sich sein Zustand und er starb eine Woche nach dem Unfall am Samstag. Gegen den 66-Jährigen wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.