Dass der Sonntagmorgenspaziergang grausame Bilder bringen würde, damit hatte ein Friedersdorfer nicht gerechnet, als er den Weg hinter der alten Schule, entlang am Gehege des Muffelwilds, nahm. Er hatte ein gerissenes Mufflon direkt am Zaun entdeckt und den Jagdpächter Freddy Doll kontaktiert, dem dieses Gehege gehört. Dessen Sohn machte sich am Montag sofort von Baden-Württemberg nach Friedersdorf auf den Weg, um sich zu kümmern. Inzwischen wusste er auch, dass es sich nicht nur um ein Tier handelte. Im Gehege lagen gleich fünf, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag gerissen wurden. Insgesamt befanden sich neun Tiere im Gehege.