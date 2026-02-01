Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat die verstorbene ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth als "Stimme der Vernunft und des Gewissens" gewürdigt. "Rita Süssmuth hat Deutschland mitgeprägt – mit einer Haltung, die in der Politik selten ist und gerade deshalb bleibt: zugewandt, furchtlos, vom Menschen her denkend", hieß es von Voigt in einer Mitteilung. Ihr Einsatz für Gleichberechtigung, gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine offene Debattenkultur habe viele ermutigt.
dpa 01.02.2026 - 19:59 Uhr