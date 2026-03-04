Tod eines Zweijährigen: Italien nimmt Abschied von Jungen mit kaputtem Spenderherz

Mutter fordert von der Justiz "Gerechtigkeit"

Die Eltern hoffen, dass die Ermittlungen Aufschluss bringen, wer am Tod ihres Kindes Schuld hat. Die Mutter Patrizia Mercolino sagte: "Jetzt ist der Moment, um Domenico zu beweinen. Danach nehmen wir den Kampf um Gerechtigkeit wieder auf." Der Arzt, der die Operation in Neapel verantwortete, ist mittlerweile von seiner Arbeit suspendiert. In einem Interview bezeichnete er sich zu Beginn der Woche selbst als "Opfer", was für neue Empörung sorgte.