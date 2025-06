Tod einer Studentin Prozess um Hannas Tod im September möglich - Haftprüfung

Neue Details zu Unfallthese

Den neuen Gutachten der Verteidigung zufolge könnte die alkoholisierte Studentin auf dem Heimweg nach dem Besuch eines Clubs in Aschau im Chiemgau in den nahen Bärbach gefallen und sich die Verletzungen abwärts im Fluss Prien an Hindernissen zugezogen haben. Unter anderem gibt es laut Rick eine Stauklappe, an der Hannas Körper aufgeprallt sein könnte. Dort gebe es mehrere Sechskantschraubenmuttern, die 24 Millimeter groß sind - genauso wie Wunden an Hannas Kopf.