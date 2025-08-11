Tod einer Studentin: Fall Hanna: Angeklagter spricht - aber nicht zur Sache

Der Verteidigung ging stets davon aus, dass Hanna bei einem Unfall starb. "Ich bin ganz sicher", bekräftigte Rick diese Auffassung. Hanna hatte mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Die Verteidigung hat mehrere Gutachten eingeholt und geht auch auf dieser Grundlage davon aus, dass die Frau in den Bach stürzte, vom Wasser mitgerissen wurde und sich die Verletzungen unter anderem an einem Wehr zuzog. Ihre Leiche wurde flussabwärts in der Prien entdeckt.