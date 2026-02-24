Tod einer 16-Jährigen: Sicherungsverfahren im Fall Liana beginnt

Göttingen - Nach dem Tod der 16-jährigen Liana in Friedland soll am Dienstag (9.30 Uhr) das Verfahren gegen den mutmaßlichen Täter beginnen. Der zum Antragszeitpunkt 31-Jährige soll das Mädchen an dem Bahnhof der südniedersächsischen Stadt vor einen Zug gestoßen haben, wie das Gericht mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor, geht allerdings davon aus, dass der Angeklagte dabei wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig war. Er muss sich daher einem sogenannten Sicherungsverfahren stellen, bei dem darüber entschieden wird, ob er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.