Aus dem Warenaufzug sei Fäulnisgestank geströmt. "Ich bin mir nicht sicher, inwiefern da überhaupt gereinigt und desinfiziert wurde." Im Kühlraum seien die Bedingungen noch viel schlimmer gewesen. Kondenswasser sei aus einem Rohr auf den Boden gelaufen. Dort habe sich Schaum gebildet und es habe gerochen wie in einer Kläranlage. Der Raum, in dem Waren gelagert worden sei, sei offensichtlich schon länger nicht mehr gereinigt worden. Er habe sich in einem absolut desolaten Zustand befunden.

"Lage in höchstem Maße alarmierend"

Die Kühlkammern seien nicht gereinigt und entkalkt gewesen. Auch dort habe sich Schimmel gebildet. Der Boden sei verschmutzt, Türdichtungen porös und in Zersetzung begriffen gewesen. Schimmel habe sich auch an der Wand über Förderbändern befunden.

Ziel der Kontrolle sei gewesen, die Mängel in dem Betrieb aufzudecken, die abgestellt werden müssten, um ihn wieder öffnen zu können, sagte Ladewig. Nach der Kontrolle sei für sie klar gewesen, dass der Betrieb in absehbarer Zeit nicht wieder geöffnet werden könne. "Die Lage war für uns in höchstem Maße alarmierend", sagte auch Lackner. "Wir mussten was tun, ansonsten wäre der Listerien-Ausbruch weitergegangen und wir wären in Teufels Küche gekommen."

In dem Verfahren vor der zweiten großen Wirtschaftsstrafkammer des Kasseler Landgerichts sind zunächst weitere Termine bis Mitte August anberaumt.