Tod durch Fentanyl-Vergiftung: Lebenslänglich für US-Kinderbuchautorin nach Mord an Ehemann

Kinder fordern lebenslange Haft für Mutter

Vor der Verkündung der lebenslänglichen Strafe wandte sich die Mutter in einer Ansprache an ihre Kinder, die laut CNN selbst nicht im Gerichtssaal zugegen waren. Es sei eine "absolute Lüge", dass sie ihren Mann getötet habe, sagte Kouri Richins. "Seid wie euer Vater", appellierte sie unter Tränen an ihre Kinder. Auch Erklärungen der Söhne wurden verlesen. Alle drei brachten demnach zum Ausdruck, dass sie eine lebenslange Haftstrafe wünschten, weil sie sich nicht sicher fühlen würden, wenn ihre Mutter auf freiem Fuß wäre.