Vielfach Gedenken an den Papst in Bayern

Die ganze Woche über wurde in Gottesdiensten an den gestorbenen Pontifex erinnert. Mehrfach läuteten für ihn die Glocken. In vielen Kirchen besuchten Gläubige Gedenkorte mit dem Bild des Papstes. Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, feiert am Nachmittag im Münchner Dom einen Gottesdienst im Gedenken an den verstorbenen Papst.