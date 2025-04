In vielen Kirchen liegen Kondolenzbücher aus, so im Münchner Dom, im Würzburger Kiliansdom sowie in Schweinfurt und Aschaffenburg. In München waren schon am Dienstag erste Bücher voll, wie ein Sprecher des Erzbistums erläuterte. Vielerorts sind Gedenkgottesdienste und Andachten dem Papst gewidmet.