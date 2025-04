Katholische Kirche: Zahl der Katholiken wächst überall - außer in Europa

Mit Ausnahme von Europa stiegen demnach die Zahlen auf allen Kontinenten. Insbesondere in Afrika und auf dem amerikanischen Doppelkontinent gab es ein deutliches Plus von rund 7,2 Millionen beziehungsweise 5,9 Millionen. Demgegenüber war in Europa ein Minus von 474.000 Gläubigen zu verzeichnen - durch Austritte, Todesfälle und weniger Taufen.